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Фильм "Стражи Галактики. Часть 3" получает смешанные отзывы от критиков

Финал "Стражей Галактики" посмотрели журналисты западной прессы, и первые оценки начали появляться в Сети.

"Стражи Галактики. Часть 3" получает смешанные отзывы от критиков
© Российская Газета

И, вопреки ожиданиям фанатов Marvel, их нельзя назвать единогласно восторженными.

Так, на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) средний балл картины составляет 68 из 100 на основе 37 рецензий.

На портале Rotten Tomatoes последние приключения Звездного лорда и компании получили 82% "свежести" при 92 отзывах.

Эта информация актуальна на момент написания данной заметки.

Хвалят критики в основном фирменный юмор Джеймса Ганна и "химию" между персонажами, а ругают - затянутость хронометража (2 часа 30 минут) и слишком сумбурную подачу событий, из-за которой не всегда понятно, что происходит на экране.

Премьера фильма "Стражи Галактики. Часть 3" состоится 5 мая.

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