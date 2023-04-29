"Стражи Галактики. Часть 3" получает смешанные отзывы от критиков

Финал "Стражей Галактики" посмотрели журналисты западной прессы, и первые оценки начали появляться в Сети.

© Российская Газета

И, вопреки ожиданиям фанатов Marvel, их нельзя назвать единогласно восторженными.

Так, на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) средний балл картины составляет 68 из 100 на основе 37 рецензий.

На портале Rotten Tomatoes последние приключения Звездного лорда и компании получили 82% "свежести" при 92 отзывах.

Эта информация актуальна на момент написания данной заметки.

Хвалят критики в основном фирменный юмор Джеймса Ганна и "химию" между персонажами, а ругают - затянутость хронометража (2 часа 30 минут) и слишком сумбурную подачу событий, из-за которой не всегда понятно, что происходит на экране.