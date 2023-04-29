В кинотеатрах России покажут «Стражей Галактики 3»

По данным сайта киносети «Мираж», показы супергеройского приключения «Стражи Галактики 3» стартуют в кинотеатрах компании с 11 мая. Доберётся ли фильм до других больших российских экранов, пока неизвестно.

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Что любопытно, сеть «Мираж» не скрывает, что будет прокатывать картину Marvel, фильмы которых теперь официально в кинотеатрах России не показывают. В разделе «Скоро» на сайте указано, что в киносети будут открыто показывать «Стражей Галактики 3».

«Стражи Галактики 3» — заключительный фильм франшизы про команду, в котором нынешний состав мы увидим вместе в последний раз. Лента будет эмоциональной и местами даже мрачной, а центральная роль в истории достанется Ракете.