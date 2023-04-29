Сборы фильма «Вызов» превысили 700 млн рублей
Широко разрекламированный российский блокбастер «Вызов» собрал в прокате более 700 млн рублей. По данным аналитиков, только в эти выходные снятая в открытом космосе картина в сумме заработает 210–240 млн рублей. Эксперты считают, что по итогу проката лента может не собрать 1 млрд. Напомним — примерный бюджет фильма составляет 1,155 млрд рублей.
Сюжет «Вызова» рассказывает историю торакального хирурга Евгении Беляевой. Она — мать-одиночка, воспитывающая дочь. Евгении выпадет тяжёлая миссия — она должна подготовиться к космическому полёту, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта.
Евгению сыграла Юлия Пересильд. Вместе с ней в фильме снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. В ленте снялись и настоящие космонавты: Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.
Режиссёром фильма выступил Клим Шипенко, известный по «Тексту» и «Салюту-7».