Netflix потратит в Южной Корее 2,5 млрд долларов

По сведениям распространившего эту новость агентства Yonhap, указанная сумма в 2 раза больше объема вложений в период с 2016 по 2022 год.

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Решение о столь значительных вложениях было принято после состоявшейся в Вашингтоне встречи президента Республики Корея Юн Сок Ёля с одним из руководителей сервиса Тедом Сарандосом. Уточняется, что стриминговая платформа будет помогать в производстве корейских драм, фильмов и реалити-шоу.

Комментируя новость, Сарандос отметил, что решение принято из-за «большого доверия к индустрии корейского контента», и пообещал, что сервис продолжит «делать отличные истории».