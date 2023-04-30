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Netflix раскрыл актерский состав "Побега из курятника 2"

Стриминг Netflix на своем сайте опубликовал актерский состав анимационной ленты "Побег из курятника 2", которая должна появиться на онлайн-платформе в ноябре 2023 года. Роль Джинджер в мультфильме озвучит Тэнди Ньютон ("Миссия невыполнима 2" и "Мир Дикого Запада").

Netflix раскрыл актерский состав "Побега из курятника 2"
© Газета.Ru

В первом мультфильме голос этому персонажу дала Джулия Савалия. Петух Рокки в мультфильме заговорит голосом Закари Ливая ("Шазам!"). До этого его озвучивал Мэл Гибсон.

Их дочь Молли озвучит Белла Рэмзи, известная по сериалу "Last Of Us". В каст также вошли Линн Фергюсон, Джози Седжвик-Дэвис, Джейн Хоррокс и Имелда Стонтон. "Побег из курятника 2" расскажет о сбежавших с куриной фермы Рокки и Джинджер. Они живут мирной жизнью на острове, у них также появляется дочь Молли.

Вскоре Джинджер узнает об опасности, которая подстерегает живущих в Англии куриц. Семья решает вернуться на материк. Премьера "Побега из курятника 2" запланирована на 10 ноября 2023 года на Netflix. Ранее Netflix опубликовал новые кадры "Короны" с молодыми Кейт и Уильямом.

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