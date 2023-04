Netflix раскрыл актерский состав "Побега из курятника 2"

Их дочь Молли озвучит Белла Рэмзи, известная по сериалу "Last Of Us". В каст также вошли Линн Фергюсон, Джози Седжвик-Дэвис, Джейн Хоррокс и Имелда Стонтон. "Побег из курятника 2" расскажет о сбежавших с куриной фермы Рокки и Джинджер. Они живут мирной жизнью на острове, у них также появляется дочь Молли.