Звезда «Холопа» Милош Бикович высказался об успехе фильма «Чебурашка»
Сербский и российский актер Милош Бикович высказался об успехе комедии «Чебурашка». Он прокомментировал тот факт, что фильм побил рекорд картины «Холоп» по кассовым сборам.
Бикович отметил, что рад успеху комедии «Чебурашка». Несмотря на это, его огорчают высокие кассовые сборы картины.
«Если говорить, затронуло ли мое мужское эго, что сняли "Холопа" с первого места — ну да, но есть к чему стремиться», — сказал он в разговоре с журналисткой Надеждой Стрелец.
Напомним, премьера проекта «Чебурашка» состоялась 1 января. За несколько дней кинолента окупила свой изначальный бюджет, став самой кассовой в российском кинематографе.