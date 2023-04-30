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Режиссер «Не смотрите наверх» снимет комедийный триллер с Робертом Паттинсоном

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссёр фильма «Не смотрите наверх» Адам МакКей готовится к съёмкам новой картины для Netflix. Его следующая работа получила название Average Height, Average Build («Среднего роста, среднего телосложения») — для ленты уже готов сценарий, а совсем скоро начнётся и полноценное производство.

Режиссер «Не смотрите наверх» снимет комедийный триллер с Паттинсоном
© Чемпионат.com

Фильм расскажет о серийном убийце, который нанимает себе лоббиста для того, чтобы изменить законы под себя и продолжить вести свои тёмные дела, избегая наказания. Лента описывается как политический триллер с примесью комедии, который поднимет актуальные проблемы преступности и коррупции.

Главные роли в «Среднего роста, среднего телосложения» сыграют Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Эми Адамс («Прибытие»). Кроме того в проекте уже заявлены Роберт Дауни-младший (фильмы Marvel), Форест Уитакер («Чёрная пантера») и Даниэль Дедуайлер («Одарённая»).

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