Голливуд готовится к забастовке сценаристов из-за низких зарплат

В Голливуде может произойти остановка производства из-за забастовки сценаристов, сообщает Bloomberg.

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1 мая заканчивается контракт между Гильдией сценаристов США и киностудиями, которые несколько недель ведут переговоры, чтобы достигнуть нового соглашения.

Пока инициатива не увенчалась успехом. Если сценаристы откажутся работать, из эфира исчезнут вечерние ток-шоу и мыльные оперы. Забастовка окажет влияние на разработку и производство телепрограмм и фильмов.