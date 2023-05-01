Голливуд готовится к забастовке сценаристов из-за низких зарплат
В Голливуде может произойти остановка производства из-за забастовки сценаристов, сообщает Bloomberg.
1 мая заканчивается контракт между Гильдией сценаристов США и киностудиями, которые несколько недель ведут переговоры, чтобы достигнуть нового соглашения.
Пока инициатива не увенчалась успехом. Если сценаристы откажутся работать, из эфира исчезнут вечерние ток-шоу и мыльные оперы. Забастовка окажет влияние на разработку и производство телепрограмм и фильмов.
Сценаристы просят повышения зарплат, однако медиакомпании сокращают расходы и персонал. Ранее Walt Disney приступила к сокращению 7 тысяч сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».