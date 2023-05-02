«Вызов» собрал уже почти миллиард рублей в кинопрокате
Фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко собрал в российском прокате уже более 948 млн рублей.
Кинокритик предрек провал фильма «Вызов» в прокате
По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), общие сборы картины составляют 948 045 750 рублей.
Фильм, частично снятый в космосе, вышел на большие экраны 20 апреля. В первый уикенд картина собрала 426 млн рублей. По данным портала «Кинобизнес сегодня», в выходные 27-30 апреля кассовые сборы «Вызова» составили 301 млн, фильм возглавил кинопрокат, пишет Газета.ру.
Картина «Вызов» — первый фильм со съемками профессиональных актеров в космосе, отмечает Ura.ru.