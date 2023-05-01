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"Братья Супер Марио" заработали более $1 млрд в мировом прокате

Для мультфильма, в основе сюжета которого видеоигра, это абсолютный рекорд. Об этом пишет издание Deadline.

Накануне стало известно, что лента «Братья Супер Марио» сумела заработать в мировом прокате более $1 млрд. Мультфильму понадобился всего месяц, чтобы достичь этого результата.

По сюжету водопроводчик Марио должен спасти принцессу Пич от злого Боузера, поработителя миров. Делает он это не в одиночку, а с помощниками - братом Луиджи и другими жителями волшебного королевства.

До этого такие же хорошие сборы были у последнего «Человека-паука», сиквела «Топ Гана», триквела «Мира Юрского периода» и второго «Аватара».

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