"Братья Супер Марио" заработали более $1 млрд в мировом прокате
Для мультфильма, в основе сюжета которого видеоигра, это абсолютный рекорд. Об этом пишет издание Deadline.
Накануне стало известно, что лента «Братья Супер Марио» сумела заработать в мировом прокате более $1 млрд. Мультфильму понадобился всего месяц, чтобы достичь этого результата.
По сюжету водопроводчик Марио должен спасти принцессу Пич от злого Боузера, поработителя миров. Делает он это не в одиночку, а с помощниками - братом Луиджи и другими жителями волшебного королевства.
До этого такие же хорошие сборы были у последнего «Человека-паука», сиквела «Топ Гана», триквела «Мира Юрского периода» и второго «Аватара».