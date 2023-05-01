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Фильм "Вызов" вторую неделю возглавляет российский прокат

Успешно стартовавший в свои первые прокатные выходные фильм "Вызов" сохранил лидерство в российском бокс-офисе.

Фильм "Вызов" вторую неделю возглавляет российский прокат
© Российская Газета

Праздничные выходные добавили к кассе проекта еще 301 млн рублей, общие сборы достигли 842,1 млн рублей, согласно данным kinobusiness.com.

На втором месте - старт сказки "Яга и книга заклинаний" с 57,7 млн рублей. Триумфатор апреля "Джон Уик 4" на третьем месте с 25,4 млн рублей (971,7 млн рублей общей кассы).

С четвертого места и 19,8 млн рублей стартовала новинка "Синистер: Начало".

"Мизантроп" (To Catch a Killer) с 9,9 млн рублей (32,8 млн рублей за две недели).

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