Фильм "Вызов" вторую неделю возглавляет российский прокат

Успешно стартовавший в свои первые прокатные выходные фильм "Вызов" сохранил лидерство в российском бокс-офисе.

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Праздничные выходные добавили к кассе проекта еще 301 млн рублей, общие сборы достигли 842,1 млн рублей, согласно данным kinobusiness.com.

На втором месте - старт сказки "Яга и книга заклинаний" с 57,7 млн рублей. Триумфатор апреля "Джон Уик 4" на третьем месте с 25,4 млн рублей (971,7 млн рублей общей кассы).

С четвертого места и 19,8 млн рублей стартовала новинка "Синистер: Начало".