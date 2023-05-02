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Фильм "Воланд" выйдет в прокат под другим названием

Картина будет называться так же, как роман М. Булгакова, по мотивам которого она снята.

Фильм "Воланд" выйдет в прокат под другим названием
© Inc-News

Судьба фильма "Воланд" Михаила Локшина отчасти определена — он всё-таки выйдет на большие экраны. Режиссёр начал работу над экранизацией романа "Мастер и Маргарита" в 2018 году, но различные обстоятельства препятствовали выходу ленты.

28 апреля стало известно, что фильм всё же увидит свет, но называться будет уже по-другому — так же, как литературный первоисточник. Когда съёмочная группа увидела промежуточный итог своей работы, стало очевидно, что в сюжете является главной любовная линия, жертвенность Маргариты. В связи с этим было решено поменять название. Однако дата релиза картины по-прежнему остаётся неизвестной.

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