В июле выходит «Схватка с дьяволом»
20 июля в российский прокат выходит новый психологический триллер «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом в главных ролях.
По сюжету, Киннаман исполнит роль безымянного водителя, который под дулом пистолета вынужден вести такси с таинственным и весьма эксцентричным пассажиром в исполнении Николаса Кейджа. Поездка быстро превращается в напряженную игру разумов с самыми высокими ставками. Непредсказуемый финал и сюжетные твисты в наличии.
Николас Кейдж продолжает экспериментировать с выбором главных ролей. Его последние наиболее значимые проекты «Невыносимая тяжесть огромного таланта» и «Ренфилд».