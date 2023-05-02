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В июле выходит «Схватка с дьяволом»

20 июля в российский прокат выходит новый психологический триллер «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом в главных ролях.

В июле выходит «Схватка с дьяволом»
© Кино-Панк

По сюжету, Киннаман исполнит роль безымянного водителя, который под дулом пистолета вынужден вести такси с таинственным и весьма эксцентричным пассажиром в исполнении Николаса Кейджа. Поездка быстро превращается в напряженную игру разумов с самыми высокими ставками. Непредсказуемый финал и сюжетные твисты в наличии.

Николас Кейдж продолжает экспериментировать с выбором главных ролей. Его последние наиболее значимые проекты «Невыносимая тяжесть огромного таланта» и «Ренфилд».

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