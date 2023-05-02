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Как фильм «Калина красная» погубил Шукшина

Популярный советский фильм «Калина красная» 16+ является детищем Василия Шукшина, который выступил в этой картине режиссёром и главным актёром. Но мало кто знает, что фильм стал пророческим для актёра, ведь Шукшин расплатился собственной жизнью за выход картины.

Как фильм «Калина красная» погубил Шукшина
© FBM.ru

Как сообщает портал «АиФ», изначально картину не получалось снять, так как были ограничены сроки и бюджет. Позже стало ясно, что плёнки, которые использовались на съёмках, были бракованными. Пока выяснялась правда, Василий Шукшин чуть не получил инфаркт.

Далее съёмочная группа терпела следующие неприятности: каскадёр отказался выполнять опаснейший трюк, а автомобилист, который его заменил, сломал обе ноги уже в первом дубле.

Ещё одним ударом для Василия Шукшина стало то, что «Мосфильм» запретил показывать самую яркую сцену, в которой представлено рассуждение о жизни и смерти.

Кинокартина побила рекорды по просмотрам и очень сильно полюбилась публике, но вот сам Шукшин этого не увидел, так как скончался осенью 1974 года.

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