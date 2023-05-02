Как фильм «Калина красная» погубил Шукшина

Популярный советский фильм «Калина красная» 16+ является детищем Василия Шукшина, который выступил в этой картине режиссёром и главным актёром. Но мало кто знает, что фильм стал пророческим для актёра, ведь Шукшин расплатился собственной жизнью за выход картины.
Как сообщает портал «АиФ», изначально картину не получалось снять, так как были ограничены сроки и бюджет. Позже стало ясно, что плёнки, которые использовались на съёмках, были бракованными. Пока выяснялась правда, Василий Шукшин чуть не получил инфаркт.
Далее съёмочная группа терпела следующие неприятности: каскадёр отказался выполнять опаснейший трюк, а автомобилист, который его заменил, сломал обе ноги уже в первом дубле.
Ещё одним ударом для Василия Шукшина стало то, что «Мосфильм» запретил показывать самую яркую сцену, в которой представлено рассуждение о жизни и смерти.
Кинокартина побила рекорды по просмотрам и очень сильно полюбилась публике, но вот сам Шукшин этого не увидел, так как скончался осенью 1974 года.