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5 фильмов с Дуэйном Джонсоном, которые нужно посмотреть

2 мая актер Дуэйн "Скала" Джонсон отмечает 51-летие. Американец прошел путь от рестлера до предпринимателя и успешного артиста, на счету которого десятки заметных картин.

5 фильмов с Дуэйном Джонсоном, которые нужно посмотреть
© Кадр из фильма "Небоскреб"

Джонсона можно встретить как в остросюжетных боевиках, так и в комедиях.

Подробнее о фильмах с актером, которые непременно стоит увидеть – в материале "Рамблера".

"Круиз по джунглям", 2021

Кадр из фильма "Круиз по джунглям"

Раздобыв карту верховьев Амазонки, археолог Лили Хоутон отправляется в экспедицию на поиски волшебного дерева. С собой героиня берет младшего брата, а также нанимает проводника Фрэнка. Вместе им предстоит разобраться не только с опасностями джунглей, но и с ловушками конкурентов.

"Небоскреб", 2018

Кадр из фильма "Небоскреб"

Самый высокий небоскреб в мире оказывается в центре огненной катастрофы. Спасти жизни миллионов людей под силу лишь бывшему агенту ФБР Уиллу Сойеру.

"Рэмпейдж", 2018

Кадр из фильма "Рэмпейдж"

В центре сюжета приматолог Дэвис Окойи, который недолюбливает людей, но дружит с умным самцом гориллы. Однако жизнь героя переворачивается с ног на голову после того, как в ходе генетического эксперимента преданная обезьяна превращается в монстра.

"Джуманджи: Зов джунглей", 2017

Четверо подростков чудом оказываются внутри игры Джуманджи. Им предстоит столкнуться с дикими носорогами и другой живностью, а также разгадать головоломки, чтобы найти дорогу домой.

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"Царь скорпионов", 2002

Кадр из фильма "Царь скорпионов"

Спин-офф картины "Мумия возвращается" повествует историю наемника, который должен убить колдунью, чтобы спасти народ от тирании египетского владыки Мемнона.

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