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3 невероятных изобретения из кино, которые стали реальностью

Еще несколько десятилетий назад эти выдумки режиссеров-фантастов казались чем-то невообразимым. Сегодня же без них сложно представить современную реальность.

Невероятные изобретения из кино, которые стали реальностью
© Кадр из фильма "2001 год: Космическая одиссея"

Порой, чтобы заглянуть в будущее, достаточно лишь просмотра пары-тройки футуристичных фильмов.

Подробнее об изобретениях, которые появились в картинах до того, как возникли в реальности – в материале "Рамблера".

Планшет

Впервые устройство, напоминающее планшет, появилось в фильме Стэнли Кубрика 1969 года "2001 год: Космическая одиссея". В картине планшет был представлен как интерактивный экран для чтения газет, встроенный в корабельный стол. Существует мнение, что именно "Космическая одиссея" спустя годы вдохновила изобретателей на создание планшета.

Умные очки

Кадр из фильма "Назад в будущее – 2"

В картине "Назад в будущее – 2" 1989 года зрители увидели сына Макфлая, который ужинал в смарт-очках с дополненной реальностью. Внутри стекол очков персонажа находились дисплеи, а сами очки выполняли функции смартфона.

В 2013 году компания Google презентовала новые смарт-очки, которые также могли записывать видео и выполнять функции смартфона.

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Цифровые рекламные щиты

Кадр из фильма "Бегущий по лезвию"

Эстетика фантастического боевика 1982 года "Бегущий по лезвию" изобилует киберпанк-элементами. В частности, неоном и гигантскими цифровыми щитами. Однако в реальности подобные устройства для наружной рекламы появились лишь в 2007 году в США усилиями компании Watchfire Signs.

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