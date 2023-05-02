Невероятные изобретения из кино, которые стали реальностью

3 невероятных изобретения из кино, которые стали реальностью
Еще несколько десятилетий назад эти выдумки режиссеров-фантастов казались чем-то невообразимым. Сегодня же без них сложно представить современную реальность.
Порой, чтобы заглянуть в будущее, достаточно лишь просмотра пары-тройки футуристичных фильмов.
Подробнее об изобретениях, которые появились в картинах до того, как возникли в реальности – в материале "Рамблера".
Планшет
Впервые устройство, напоминающее планшет, появилось в фильме Стэнли Кубрика 1969 года "2001 год: Космическая одиссея". В картине планшет был представлен как интерактивный экран для чтения газет, встроенный в корабельный стол. Существует мнение, что именно "Космическая одиссея" спустя годы вдохновила изобретателей на создание планшета.
Умные очки
В картине "Назад в будущее – 2" 1989 года зрители увидели сына Макфлая, который ужинал в смарт-очках с дополненной реальностью. Внутри стекол очков персонажа находились дисплеи, а сами очки выполняли функции смартфона.
В 2013 году компания Google презентовала новые смарт-очки, которые также могли записывать видео и выполнять функции смартфона.
Цифровые рекламные щиты
Эстетика фантастического боевика 1982 года "Бегущий по лезвию" изобилует киберпанк-элементами. В частности, неоном и гигантскими цифровыми щитами. Однако в реальности подобные устройства для наружной рекламы появились лишь в 2007 году в США усилиями компании Watchfire Signs.