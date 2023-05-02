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«Братья Супер Марио» смогли полностью показать в «Твиттере»

Многие уже наверняка посмотрели мультфильм «Братья Супер Марио», однако энтузиасты нашли ещё один, очень хитрый, способ увидеть картину у себя дома на смартфоне или мониторе. Мультфильм полностью выложили в «Твиттер».

«Братья Супер Марио» смогли полностью показать в «Твиттере»
© Чемпионат.com

Как это возможно? Всё благодаря Илону Маску и подписке Blue, обладатели которой могут выкладывать часовые видео. Один пользователь выложил первую часть картины, которая длится час, а другой пользователь опубликовал оставшееся время.

Судя по всему, эффект сработал как надо, поскольку в общей сложности отрывки посмотрели почти 10 млн человек. В данный момент учётные записи, опубликовавшие отрывки, заблокированы, однако они провисели около семи часов.

Мультфильм «Братья Супер Марио» можно посмотреть и в кинотеатрах России.

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