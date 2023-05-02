Тайка Вайтити собирается экранизировать роман "Клара и Солнце"

Тайка Вайтити собирается экранизировать роман о девочке-роботе "Клара и Солнце"
Режиссер Тайка Вайтити намерен экранизировать романа Кадзуо Исигуро "Клара и Солнце". Об этом сообщает Deadline.
Уточняется, что проект уже может находиться в разработке. Дави Уоллер напишет первоначальный вариант сценария.
Роман Исигуро рассказывает о Кларе, девушке-роботе, созданной для того, чтобы подростки не чувствовали себя одинокими.
История расскажет о том, как Клара пытается спасти семью людей, с которыми она живет. Дети, живущие во вселенной романа, обучаются дома, из-за чего у них отсутствуют навыки социализации.
На главную роль рассматривается актриса возраста примерно 20 лет.
Книга "Клара и солнце", опубликованная в марте 2021 года, дебютировала в списке бестселлеров в твердом переплете по версии New York Times под номером 3 и в списке бестселлеров в твердом переплете по версии "Инди-бестселлеров" под номером 1.
Сам Исигуро также будет принимать участие в экранизации своего романа и выступит одним из продюсеров.
Следующий фильм Тайки Вайтити "Следующий гол — победный" с Майклом Фассбендером выйдет в зарубежный прокат 17 ноября.