Тайка Вайтити собирается экранизировать роман о девочке-роботе

Режиссер Тайка Вайтити намерен экранизировать романа Кадзуо Исигуро "Клара и Солнце". Об этом сообщает Deadline.

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Уточняется, что проект уже может находиться в разработке. Дави Уоллер напишет первоначальный вариант сценария.

Роман Исигуро рассказывает о Кларе, девушке-роботе, созданной для того, чтобы подростки не чувствовали себя одинокими.

История расскажет о том, как Клара пытается спасти семью людей, с которыми она живет. Дети, живущие во вселенной романа, обучаются дома, из-за чего у них отсутствуют навыки социализации.

На главную роль рассматривается актриса возраста примерно 20 лет.

Книга "Клара и солнце", опубликованная в марте 2021 года, дебютировала в списке бестселлеров в твердом переплете по версии New York Times под номером 3 и в списке бестселлеров в твердом переплете по версии "Инди-бестселлеров" под номером 1.

Сам Исигуро также будет принимать участие в экранизации своего романа и выступит одним из продюсеров.