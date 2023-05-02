Кинофестиваль «17 мгновений» прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде, на малой родине артиста, 30 апреля завершился Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени актера Вячеслава Тихонова.

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Напомним, что этом году фестиваль приурочен сразу к двум юбилейным датам — 95-летию со дня рождения народного артиста России Вячеслава Тихонова и 50-летию с момента выхода на экраны киносериала «17 мгновений весны». Президент форума — актриса и продюсер дочь актера Анна Тихонова.

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В конкурсе полнометражных игровых фильмов в этом году было заявлено 10 кинокартин, столько же — в конкурсе киносериалов, показанных на телевизионных экранах и онлайн-платформах в 2022-2023 годах.

Гран-При — сериал «Шпион» режиссера Вано Бурдули. Это остросюжетная история с Сергеем Безруковым в роли талантливого аналитика, двойного агента, Андрея Рыбина. Он работает в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Спустя годы он вынужден сделать окончательный выбор между двумя своими работами и родинами.

Лучший киносериал — «Нулевой пациент», режиссеры Сергей Трофимов, Евгений Стычкин. Драматичная история из далекого 1988 года, когда в Калмыцкой АССР молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) начинает расследование таинственной болезни, оказавшейся СПИДом.

Приз за лучшую режиссерскую работу имени Татьяны Лиозновой получила Наталья Назарова за фильм «Плакать нельзя» со Светланой Чуйкиной в роли русской эмигрантки в Швеции, у которой ювенальная полиция забирает ребенка, так как ее сын оказывается собственностью государства.

Приз за лучшую композиторскую работу имени Микаэла Таривердиева — Эдуард Артемьев, фильм «Нюрнберг».

Приз за лучшую операторскую работу — Ирек Хартович, фильм «Нюрнберг».

Приз за лучшую мужскую роль — Сергей Пускепалис, фильм «Портной из Бруклина» (последняя роль артиста).

Приз за лучшую женскую роль — Мариэтта Цигаль-Полищук, киносериал «Раневская».

Приз имени Станислава Ростоцкого за оптимистичное одухотворяющее кино — фильму «Золотая бронза», режиссер Игорь Копылов.

Почетный приз «За вклад в кинематограф» вручен Народному артисту РСФСР Станиславу Любшину.