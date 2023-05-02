Пересильд высказалась об участии дочери в фильме "Императрицы"
Актриса Юлия Пересильд заявила, что не проявляла инициативу, чтобы ее дочь снималась в фильме "Императрицы". Слова артистки цитирует "Вокруг ТВ".
В предстоящем проекте Пересильд играет Елизавету Петровну, а ее дочь Мария - младшую версию императрицы.
По словам актрисы, она даже не присутствовала на разговоре режиссера с наследницей о роли.
"Маленькая императрица Елизавета, вернее, юная актриса, ее играющая, должна была быть похожа на меня. Машу позвали на пробы. Я, кстати, не присутствовала на этой встрече, они с режиссером сами договаривались", - призналась Пересильд.
Также она отметила, что было интересно увидеть Марию в наряде XVIII века.
"У Маши еще и очень своеобразный стиль — она любит спортивные костюмы и рокерские куртки. И вдруг я вижу свою девочку в удивительном желто-лимонном платье. Это красиво!" — призналась актриса.
По словам Пересильд, она рада успеху дочери. Артистка отметила, что в костюме императрицы чувствовала себя более комфортно, чем в скафандре. Она отметила, что хорошо чувствовала себя в корсетах и кринолинах.