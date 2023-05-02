$80.51-1.0588.37-1.83

Пересильд высказалась об участии дочери в фильме "Императрицы"

Актриса Юлия Пересильд заявила, что не проявляла инициативу, чтобы ее дочь снималась в фильме "Императрицы". Слова артистки цитирует "Вокруг ТВ".

Пересильд высказалась об участии дочери в фильме "Императрицы"
© Газета.Ru

В предстоящем проекте Пересильд играет Елизавету Петровну, а ее дочь Мария - младшую версию императрицы.

По словам актрисы, она даже не присутствовала на разговоре режиссера с наследницей о роли.

"Маленькая императрица Елизавета, вернее, юная актриса, ее играющая, должна была быть похожа на меня. Машу позвали на пробы. Я, кстати, не присутствовала на этой встрече, они с режиссером сами договаривались", - призналась Пересильд.

Также она отметила, что было интересно увидеть Марию в наряде XVIII века.

"У Маши еще и очень своеобразный стиль — она любит спортивные костюмы и рокерские куртки. И вдруг я вижу свою девочку в удивительном желто-лимонном платье. Это красиво!" — призналась актриса.

По словам Пересильд, она рада успеху дочери. Артистка отметила, что в костюме императрицы чувствовала себя более комфортно, чем в скафандре. Она отметила, что хорошо чувствовала себя в корсетах и кринолинах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий