Тайка Вайтити снимет фильм по роману "Клара и Солнце" Кадзуо Исигуро
Обладатель премии "Оскар" режиссер Тайка Вайтити определился со своим будущим проектом для Sony 3000 Pictures. Он планирует взяться за постановку фильма по роману-бестселлеру Кадзуо Исигуро "Клара и Солнце", передает Deadline.
По данным источников, проект находится в разработке, а Дави Уоллер пишет первоначальный вариант сценария. Сюжет сосредоточен на девушке-роботе Кларе, созданной для того, чтобы подросток не чувствовал себя одиноким. По сути, роман отсылает читателя к чувству привязанности к игрушкам, с которыми тот играл в детстве.
Источники издания утверждают, что съемки спин-оффа по "Звездным войнам" могут начаться в 2024 году. Ранее предполагалось, что это случится в 2023 году. Остается надеяться, что проект не будет отменен вовсе, как некоторые другие задумки студии.