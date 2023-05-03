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Тайка Вайтити снимет фильм по роману "Клара и Солнце" Кадзуо Исигуро

Обладатель премии "Оскар" режиссер Тайка Вайтити определился со своим будущим проектом для Sony 3000 Pictures. Он планирует взяться за постановку фильма по роману-бестселлеру Кадзуо Исигуро "Клара и Солнце", передает Deadline.

Тайка Вайтити снимет фильм по роману "Клара и Солнце"
© Российская Газета

По данным источников, проект находится в разработке, а Дави Уоллер пишет первоначальный вариант сценария. Сюжет сосредоточен на девушке-роботе Кларе, созданной для того, чтобы подросток не чувствовал себя одиноким. По сути, роман отсылает читателя к чувству привязанности к игрушкам, с которыми тот играл в детстве.

Источники издания утверждают, что съемки спин-оффа по "Звездным войнам" могут начаться в 2024 году. Ранее предполагалось, что это случится в 2023 году. Остается надеяться, что проект не будет отменен вовсе, как некоторые другие задумки студии.

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