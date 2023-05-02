Сборы "Джон Уик 4" превысили 400 млн долларов

Четвёртая часть «Джона Уика» продолжает бить рекорды серии — лента с Киану Ривзом в главной роли собрала по миру свыше 400 млн долларов.

Ранее картина показала самый мощный старт проката во франшизе, а затем обошла и своих «соседей» по сборам. Интересно, что значительная часть от общей суммы (226 млн долларов) пришлась на международные рынки, ведь ситуация у прошлых фильмов серии на тех же территориях была менее позитивной.

«Джон Уик 4», кстати, отлично показал себя и в прокате России — лента собрала больше 823 млн рублей и заняла второе место по сборам в год. Первую строчку топа всё ещё удерживает «Чебурашка».

Пятая часть истории Уика пока остаётся под вопросом, но зато авторы готовят два спин-оффа франшизы. Первым стал мини-сериал «Континенталь», действие которого разворачивается за много лет до основного сюжета. Премьера шоу состоится уже в сентябре.