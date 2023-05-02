«Гостья из будущего»: «Это будет полный провал!»
Советские фильмы не дают покоя креативным умам.
Еще недавно пачками снимали продолжения культовых киноисторий. Теперь на наших глазах зарождаются две новые тенденции - переснимать старые картины заново либо делать из них сериалы...
С продолжением советских киношедевров дело не задалось: «Служебный роман - 2», «Ирония судьбы - 2», «Кавказская пленница - 2» и довольно обширный ряд других сиквелов не выстрелили. Но выход найден: взять старый сценарий и снять на его основе свою версию. И вот уже анонсированы съемки новой «Гостьи из будущего». Современный вариант получил название «Сто лет тому вперед». В ролях - Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов... Алису Селезневу сыграет молодая актриса Даша Верещагина. Премьера назначена на конец декабря 2023 года. Но рекламные постеры выпустили уже сейчас.
Продюсеры прощупывают почву и насчет съемок целых сериалов, основанных на материале советских комедий и мелодрам. На Западе превращение широкоформатных проектов в сериалы - модное явление. Многосерийными стали «Роковое влечение», «Связанные насмерть», «Мистер и миссис Смит», «Американский жиголо» и многие другие картины. А у нас по этому пути еще только собираются пойти... Недавно в одном из специализированных телеграм-каналов провели опрос: какой советский фильм зрители посмотрели бы в виде сериала? Победила лирическая комедия «Любовь и голуби». Также в лидерах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Белое солнце пустыни».
- Ко мне как-то обращался один очень известный российский продюсер, - рассказывает киновед Александр Шпагин. - Спрашивал, из каких фильмов тех лет можно сделать либо ремейки, либо сериалы. Я сказал, что очень мало таких фильмов. Потому что все они были созданы в другой парадигме. Сегодня нужна закрученность. И чтобы было непонятно, кто свой, а кто чужой, чтобы все путалось и переплеталось. Вот что соответствует этому? Разве что уже почти забытый фильм «Пропавшая экспедиция». Эти приключения в тайге после Гражданской войны можно продолжать бесконечно и сделать действительно хороший сериал. А все остальные фильмы, даже очень хорошие, не годятся как основа для сериала. Да и зачем снимать сериалы по советским фильмам? Лучше уж придумывать что-то свое. Оставьте уже в покое советское кино! Но нет. Добрались все-таки до «Гостьи из будущего»... Я считаю, что это будет полный провал. Во-первых, потому что и советский первоисточник сам по себе ужасающий, но при этом стал культовым. Так бывает. Во-вторых, там чисто советские реалии, которые никак нельзя адаптировать под современность. Это будет выглядеть дико. Ну разве что историю про Алису полностью перепридумают. Но тогда непонятно, причем тут «Гостья из будущего»... Это то же самое, как и «Брат-3», который скоро выйдет и который не имеет отношения к «Брату» и «Брату-2». Снимали еще «Бригаду - 2», которые не имели отношения к той самой «Бригаде»... И все это проваливалось, потому что у нас народ не любит, когда его дурят. Я почти уверен, что и новая «Гостья из будущего» не станет успешным проектом. Впрочем, иногда случается чудо. Посмотрим, случится ли оно на этот раз...