«Гостья из будущего»: «Это будет полный провал!»

- Ко мне как-то обращался один очень известный российский продюсер, - рассказывает киновед Александр Шпагин. - Спрашивал, из каких фильмов тех лет можно сделать либо ремейки, либо сериалы. Я сказал, что очень мало таких фильмов. Потому что все они были созданы в другой парадигме. Сегодня нужна закрученность. И чтобы было непонятно, кто свой, а кто чужой, чтобы все путалось и переплеталось. Вот что соответствует этому? Разве что уже почти забытый фильм «Пропавшая экспедиция». Эти приключения в тайге после Гражданской войны можно продолжать бесконечно и сделать действительно хороший сериал. А все остальные фильмы, даже очень хорошие, не годятся как основа для сериала. Да и зачем снимать сериалы по советским фильмам? Лучше уж придумывать что-то свое. Оставьте уже в покое советское кино! Но нет. Добрались все-таки до «Гостьи из будущего»... Я считаю, что это будет полный провал. Во-первых, потому что и советский первоисточник сам по себе ужасающий, но при этом стал культовым. Так бывает. Во-вторых, там чисто советские реалии, которые никак нельзя адаптировать под современность. Это будет выглядеть дико. Ну разве что историю про Алису полностью перепридумают. Но тогда непонятно, причем тут «Гостья из будущего»... Это то же самое, как и «Брат-3», который скоро выйдет и который не имеет отношения к «Брату» и «Брату-2». Снимали еще «Бригаду - 2», которые не имели отношения к той самой «Бригаде»... И все это проваливалось, потому что у нас народ не любит, когда его дурят. Я почти уверен, что и новая «Гостья из будущего» не станет успешным проектом. Впрочем, иногда случается чудо. Посмотрим, случится ли оно на этот раз...