Появился первый постер сиквела "Дюны" Дени Вильнева
В Сети появился первый постер "Дюны 2" (Dune: Part Two) режиссера Дени Вильнева. На фоне жгучего солнца Арракиса видны фигуры Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и Чани Кайнз (Зендея). Ожидается, что завтра публике будет представлен и трейлер картины.
В основу сценария легла вторая половина научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта "Дюна".
В фильме также снимались: Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен и другие известные люди.
Недавно появились и первые кадры с основными персонажами саги. Премьера фильма запланирована на 3 ноября.