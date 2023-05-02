Появился первый постер сиквела "Дюны" Дени Вильнева

В Сети появился первый постер "Дюны 2" (Dune: Part Two) режиссера Дени Вильнева. На фоне жгучего солнца Арракиса видны фигуры Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и Чани Кайнз (Зендея). Ожидается, что завтра публике будет представлен и трейлер картины.