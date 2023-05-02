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Появился первый постер сиквела "Дюны" Дени Вильнева

В Сети появился первый постер "Дюны 2" (Dune: Part Two) режиссера Дени Вильнева. На фоне жгучего солнца Арракиса видны фигуры Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и Чани Кайнз (Зендея). Ожидается, что завтра публике будет представлен и трейлер картины.

Появился первый постер сиквела "Дюны" Дени Вильнева
© Постер фильма

В основу сценария легла вторая половина научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта "Дюна".

В фильме также снимались: Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен и другие известные люди.

Недавно появились и первые кадры с основными персонажами саги. Премьера фильма запланирована на 3 ноября.

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