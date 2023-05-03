Названа дата выхода фильма «Джон Уик 4» онлайн

В основе сюжета все тот же наемный убийца Джон, который изо всех сил старается отойти от прошлых дел и открыть для себя новую главу в жизни. Однако судьба распоряжается иначе, и герой вновь окунается с головой в мир криминала. Все действия фильма разворачиваются в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.