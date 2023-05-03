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Названа дата выхода фильма «Джон Уик 4» онлайн

Кинокомпания Lionsgate сообщила дату цифрового релиза фильма «Джон Уик 4». Новую часть боевика с Киану Ривзом можно будет посмотреть в режиме онлайн с 23 мая.

В основе сюжета все тот же наемный убийца Джон, который изо всех сил старается отойти от прошлых дел и открыть для себя новую главу в жизни. Однако судьба распоряжается иначе, и герой вновь окунается с головой в мир криминала. Все действия фильма разворачиваются в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.

По последним данным, «Джон Уик 4» собрал в мировом прокате свыше 400 миллионов долларов. Таким образом, он стал самым кассовым фильмом франшизы. На волне успеха авторы собираются снимать отдельные фильмы и сериалы по вселенной «Джона Уику».

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