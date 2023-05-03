Джон Кинли не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненого Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь настаёт черёд Кинли рискнуть всем и вернуться за Ахмедом и его семьёй. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде.