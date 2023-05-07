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Как потерянная картина нашлась в фильме "Стюарт Литтл": видео

В 2009 году венгерский искусствовед во время просмотра фильма "Стюарт Литтл" заметил в одной из сцен потерянную картину начала двадцатого века.

Гергели Барки обратил внимание на стиль, в котором было написано полотно, в нем искусствовед узнал почерк художника Роберта Берени. Барки подумал, что это может быть картина "Спящая женщина с черной вазой", которая пропала в 1920-х годах.

Он связался с создателями фильма и выяснил, что картина была куплена за 500 долларов в магазине антиквариата в Калифорнии. После окончания съемок фильма, реквизитор продала картину арт-дилеру. На сегодняшний день стоимость полотна оценивается в 229,500 евро. Об это рассказал блогер @KinoInfa на своей странице в TikTok.

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Подробнее об этой истории смотрите в видео.

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