$79.31-0.6587.58-0.08

Сборы российского фильма «Вызов» превысили 1 млрд рублей

Спустя две недели проката российский блокбастер «Вызов» собрал в прокате более 1 млрд рублей. Это второй результат для отечественного проката в 2023 году после невероятно успешного «Чебурашки», собравшего более 6,7 млрд рублей.

Сборы российского фильма «Вызов» превысили 1 млрд рублей
© Чемпионат.com

Сюжет «Вызова» рассказывает историю торакального хирурга Евгении Беляевой. Она мать-одиночка, воспитывающая дочь. Евгении выпадет тяжёлая миссия — она должна подготовиться к космическому полёту, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта.

Евгению сыграла Юлия Пересильд. Вместе с ней в фильме снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. В ленте снялись и настоящие космонавты: Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. «Вызовом» тем временем заинтересовались и в Японии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий