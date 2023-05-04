$79.31-0.6587.58-0.08

Названа дата начала съемок «Гладиатора 2» Ридли Скотта

Кинокомиссар Мальты Иоганн Греч рассказал, что съёмочный процесс «Гладиатора 2» Ридли Скотта начнётся уже в июне. Производство займёт примерно четыре месяца и завершится в октябре.

Названа дата начала съемок «Гладиатора 2» Ридли Скотта
© Кадр из фильма "Гладиатор"

Съёмки в основном будут проходить в форте Рикасоли, который также служил основной декорацией для оригинального фильма. Сейчас на месте идут подготовительные работы, монтируются большие строительные леса. Источники ранее говорили, что производство сиквела будет масштабнее, чем у оригинала.

Главную роль в картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус в оригинальной картине.

События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. За режиссуру отвечает постановщик первой части Ридли Скотт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий