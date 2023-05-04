«Вавилон 5» возвращается в виде анимационного фильма

Автор сериала «Вавилон 5» Джозеф Майкл Стражински объявил, что его фантастическая вселенная вернётся в виде анимационной ленты.

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Официальное объявление с подробностями должно прозвучать через неделю, но автор отметил, что картина уже какое-то время находится в разработке и ждать её релиза долго не придётся.

Сюжет, который написал сам Стражински, держат в тайне, но проект называют «любовным письмом» к поклонникам оригинала.Заодно сценарист намекнул, что в случае успеха фанатов могут ждать и другие подобные новинки в рамках франшизы. Свежая лента, судя по всему, создавалась отдельно от перезапуска для канала The CW, про который уже давно не было никакой информации.