Иранскому режиссеру запретили ехать на Каннский кинофестиваль

Иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу не разрешили поехать на Каннский кинофестиваль, чтобы войти в состав жюри программы "Особый взгляд". Об этом пишет Deadline.

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Расулоф подтвердил, что ему не дали выехать из Ирана по неназванным причинам.

В феврале Расулофа временно выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья после семи месяцев заключения. При этом на прошлой неделе давний друг и коллега Расулофа, режиссер Джафар Панахи впервые за 14 лет выехал из Ирана.

Расулоф был арестован 8 июля 2022 ггода в рамках репрессивных мер в Иране против подписавших коллективное обращение к силовикам и военным Ирана под названием "Положите ружье". Они попросили не применять силу к протестующим в стране. Эту петицию подписали более 100 деятелей киноиндустрии в конце мая. Протесты начались после беспорядков, связанных с обрушением здания в городе Абадан, где погибли 37 человек.