Иранскому режиссеру запретили ехать на Каннский кинофестиваль
Иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу не разрешили поехать на Каннский кинофестиваль, чтобы войти в состав жюри программы "Особый взгляд". Об этом пишет Deadline.
Расулоф подтвердил, что ему не дали выехать из Ирана по неназванным причинам.
В феврале Расулофа временно выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья после семи месяцев заключения. При этом на прошлой неделе давний друг и коллега Расулофа, режиссер Джафар Панахи впервые за 14 лет выехал из Ирана.
Расулоф был арестован 8 июля 2022 ггода в рамках репрессивных мер в Иране против подписавших коллективное обращение к силовикам и военным Ирана под названием "Положите ружье". Они попросили не применять силу к протестующим в стране. Эту петицию подписали более 100 деятелей киноиндустрии в конце мая. Протесты начались после беспорядков, связанных с обрушением здания в городе Абадан, где погибли 37 человек.
Премьеры фильмов Расулофа "Рукописи не горят" и "Неподкупный" проходили в Каннах в 2013 и 2017 годах, картины получили призы ФИПРЕССИ и награду "За лучший фильм", соответственно.