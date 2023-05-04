В каком порядке смотреть “Звездные войны”

4 мая отмечается День “Звездных войн” — неофициальный праздник поклонников франшизы. Даже если вы не погружены в историю саги, то наверняка видели хотя бы один из фильмов и точно знаете, насколько масштабно это произведение.

© Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар"

История “Звездных войн” началась в 1977 году и продолжается по сей день. С тех пор вселенная пережила множество трансформаций и обросла сиквелами, приквелами, мультфильмами и сериалами. О том, в каком порядке нужно смотреть все произведения, — в материале “Рамблера”.

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Почему все фильмы сняты не по порядку

Джордж Лукас, создатель “Звездных войн”, начал разрабатывать концепцию фильма еще в университете. Тогда вдохновением для него послужила популярность других фантастических франшиз. Первый фильм вышел в 1977 году, потом он начал обрастать продолжениями. Сам Лукас говорил, что выпускал фильмы не по порядку по двум причинам. Во-первых, он хотел, чтобы зритель чувствовал себя на середине истории. Во-вторых, кинематограф в конце прошлого века был ограничен с точки зрения техники и графики, поэтому он ждал, когда технический прогресс дойдет до момента, чтобы картину можно было реализовать в полной мере.

В начале нулевых стало понятно, что для того, чтобы понять сюжет, сначала нужно смотреть трилогию приквелов, а затем оригинальную трилогию. Однако в 2012 году компанию лукаса и права на франшизу выкупила компания Disney. С тех пор трилогия и приквелы обросли сиквелами, сериалами, мультфильмами и спин-оффами.

В каком порядке смотреть фильмы и сериалы

Действие “Звездных войн” обозначается определенными временными промежутками. Чтобы определить, в какой хронологии смотреть все фильмы, сериалы и мультфильмы, используются обозначения ДБЯ — до битвы при Явине и ПБЯ –- после битвы при Явине. Битва при Явине — один из главных сюжетов франшизы, битва, которая привела к уничтожению Звезды Смерти. Все фильмы франшизы нужно смотреть в следующем порядке: