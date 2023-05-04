$79.31-0.6587.58-0.08

В каком порядке смотреть “Звездные войны”

4 мая отмечается День “Звездных войн” — неофициальный праздник поклонников франшизы. Даже если вы не погружены в историю саги, то наверняка видели хотя бы один из фильмов и точно знаете, насколько масштабно это произведение.

В каком порядке смотреть “Звездные войны”
© Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар"

История “Звездных войн” началась в 1977 году и продолжается по сей день. С тех пор вселенная пережила множество трансформаций и обросла сиквелами, приквелами, мультфильмами и сериалами. О том, в каком порядке нужно смотреть все произведения, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Почему все фильмы сняты не по порядку

Джордж Лукас, создатель “Звездных войн”, начал разрабатывать концепцию фильма еще в университете. Тогда вдохновением для него послужила популярность других фантастических франшиз. Первый фильм вышел в 1977 году, потом он начал обрастать продолжениями. Сам Лукас говорил, что выпускал фильмы не по порядку по двум причинам. Во-первых, он хотел, чтобы зритель чувствовал себя на середине истории. Во-вторых, кинематограф в конце прошлого века был ограничен с точки зрения техники и графики, поэтому он ждал, когда технический прогресс дойдет до момента, чтобы картину можно было реализовать в полной мере.

Lucasfilm назвала актеров, которые появятся в сериале "Звездные войны: Асока"

В начале нулевых стало понятно, что для того, чтобы понять сюжет, сначала нужно смотреть трилогию приквелов, а затем оригинальную трилогию. Однако в 2012 году компанию лукаса и права на франшизу выкупила компания Disney. С тех пор трилогия и приквелы обросли сиквелами, сериалами, мультфильмами и спин-оффами.

В каком порядке смотреть фильмы и сериалы

Действие “Звездных войн” обозначается определенными временными промежутками. Чтобы определить, в какой хронологии смотреть все фильмы, сериалы и мультфильмы, используются обозначения ДБЯ — до битвы при Явине и ПБЯ –- после битвы при Явине. Битва при Явине — один из главных сюжетов франшизы, битва, которая привела к уничтожению Звезды Смерти. Все фильмы франшизы нужно смотреть в следующем порядке:

  1. “Аколит” (сериaл)
  2. “I: Скрытая угроза”
  3. “II: Атака клонов”
  4. “Войны клонов” (мультфильм)
  5. “Войны клонов” (мультфильм)
  6. “III: Месть ситхов”
  7. “Бракованная партия” (мультфильм)
  8. “Хан Соло. Звездные войны: Истории”
  9. “Оби-Ван Кеноби” (сериал)
  10. “Андор” (сериал)
  11. “Повстанцы” (мультфильм)
  12. “Изгой-один. Звездные войны: Истории”
  13. “IV: Новая надежда”
  14. “V: Империя наносит ответный удар”
  15. “VI: Возвращение джедая”
  16. “Опорная команда” (сериал)
  17. “Мандалорец” (сериал)
  18. “Книга Бобы Фетта” (сериал)
  19. “Асока” (сериал)
  20. “Сопротивление” (мультфильм)
  21. “VII: Пробуждение силы”
  22. “VIII: Последние джедаи”
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий