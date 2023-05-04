Телепремьера фильма «Нюрнберг» состоится сразу на четырех каналах
Премьера военной драмы «Нюрнберг» состоится на четырех каналах холдинга «Газпром-медиа» 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
«В День Победы на телеканалах „Газпром-медиа холдинга“ ТНТ, НТВ, ТВ-3, „Пятница!“ состоится телевизионная премьера остросюжетной исторической драмы „Нюрнберг“ режиссера Николая Лебедева», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
«Нюрнберг» — первый художественный полнометражный фильм о Международном военном трибунале над главными немецкими военными преступниками.
Генеральный директор холдинга Александр Жаров поделился надеждами, что показ фильма будет одной из важнейших вех «нашей победы». Также он заявил, что основной посыл фильма заключается в том, что в любые времена важно прежде всего оставаться человеком.