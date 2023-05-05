Джеймс Ганн высказался о вражде между Marvel и DC

У людей есть странное убеждение, что в Marvel и DC ненавидят друг друга. Но это неправда. Поверьте, наша работа несёт одну цель. Мы хотим, чтобы люди ходили в кинотеатры и смотрели фильмы. Это то, что действительно имеет значение. Чем больше хороших фильмов Marvel, тем лучше для DC. Чем больше хороших фильмов DC, тем лучше для Marvel.