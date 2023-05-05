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Джеймс Ганн высказался о вражде между Marvel и DC

Режиссёр Джеймс Ганн недавно высказался о якобы существующей вражде между Marvel Studios и DC. По словам Ганна, компании не испытывают друг к другу ненависть, а те, кто это распространяет, лгут.

Джеймс Ганн высказался о вражде между Marvel и DC
© Чемпионат.com

По словам Ганна, имеет значение лишь то, что люди ходят на фильмы и получают удовольствие, а остальное не столь важно.

У людей есть странное убеждение, что в Marvel и DC ненавидят друг друга. Но это неправда. Поверьте, наша работа несёт одну цель. Мы хотим, чтобы люди ходили в кинотеатры и смотрели фильмы. Это то, что действительно имеет значение. Чем больше хороших фильмов Marvel, тем лучше для DC. Чем больше хороших фильмов DC, тем лучше для Marvel.

Также постановщик ответил на вопросы о том, как он совмещает работу руководителя киновселенной DC и продвижение «Стражей Галактики 3».

Это не странно. Это совсем не странно. Для меня точно. Я понимаю, как это может выглядеть со стороны, но я занят на двух работах одновременно.

Вражда между фанатами двух вселенных существует уже давно, поскольку люди хотят, чтобы их любимая вселенная была во всём лучше всех других. Споры продолжаются и по сей день.

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