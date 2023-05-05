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Кайя Гербер и Кейт Хадсон сыграют вместе в триллере "Оболочка"

Топ-модель и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер вместе с Кейт Хадсон сыграют в психологическом триллере "Оболочка", сообщает Deadline.

Дочь Синди Кроуфорд сыграет в триллере "Оболочка"
© Газета.Ru

По информации издания, вместе с Гербер и Хадсон в проекте также примет участие звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс.

Снимет фильм британский актер и режиссер Макс Мингелла, сын легендарного Энтони Мингеллы.

По сюжету актриса Саманта (Элизабет Мосс) получает бесплатную пробную версию косметики бренда Shell, новаторской компании в области здоровья и красоты, которая обещает, что ее клиенты всегда будут выглядеть молодо. Лечение меняет жизнь и карьеру Саманты, а также у нее завязывается крепкая дружба с генеральным директором Shell, Зои Шеннон (Кейт Хадсон). Когда при загадочных обстоятельствах пропадает ряд бывших пациенток компании, включая популярную звезду социальных сетей Хлою Бенсон (Кайя Гербер), Саманта начинает опасаться за свою жизнь.

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