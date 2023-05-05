Дочь Синди Кроуфорд сыграет в триллере "Оболочка"

По сюжету актриса Саманта (Элизабет Мосс) получает бесплатную пробную версию косметики бренда Shell, новаторской компании в области здоровья и красоты, которая обещает, что ее клиенты всегда будут выглядеть молодо. Лечение меняет жизнь и карьеру Саманты, а также у нее завязывается крепкая дружба с генеральным директором Shell, Зои Шеннон (Кейт Хадсон). Когда при загадочных обстоятельствах пропадает ряд бывших пациенток компании, включая популярную звезду социальных сетей Хлою Бенсон (Кайя Гербер), Саманта начинает опасаться за свою жизнь.