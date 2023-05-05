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Топ-10 пиратских фильмов в России в апреле 2023 года

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» совместно с Group-IB назвало список фильмов, наиболее популярных у российских пиратов в апреле 2023 года.

Топ-10 пиратских фильмов в России в апреле 2023 года
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Топ возглавил «Аватар: Путь воды», который 28 марта официально вышел на цифровых площадках.

Рейтинг основан на количестве нелицензионных копий в Рунете, а не на просмотрах.

По словам аналитиков, такой подход верно отображает общую картину востребованности пиратских фильмов в стране.

В топ-10 также попали два российских проекта: драмеди Антона Маслова «Поехавшая» и триллер «Бешенство» Дмитрия Дьяченко.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2023 года

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
  • «Убийство в Париже»
  • «Тетрис»
  • «Без ответа»
  • «Шазам! Ярость богов»
  • «Бюро магических услуг»
  • «Внутри»
  • «Поехавшая»
  • «Бешенство»
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