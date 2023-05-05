Топ-10 пиратских фильмов в России в апреле 2023 года
Издание «Бюллетень кинопрокатчика» совместно с Group-IB назвало список фильмов, наиболее популярных у российских пиратов в апреле 2023 года.
Топ возглавил «Аватар: Путь воды», который 28 марта официально вышел на цифровых площадках.
Рейтинг основан на количестве нелицензионных копий в Рунете, а не на просмотрах.
По словам аналитиков, такой подход верно отображает общую картину востребованности пиратских фильмов в стране.
В топ-10 также попали два российских проекта: драмеди Антона Маслова «Поехавшая» и триллер «Бешенство» Дмитрия Дьяченко.
Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2023 года
- «Аватар: Путь воды»
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
- «Убийство в Париже»
- «Тетрис»
- «Без ответа»
- «Шазам! Ярость богов»
- «Бюро магических услуг»
- «Внутри»
- «Поехавшая»
- «Бешенство»