Топ-10 пиратских фильмов в России в апреле 2023 года

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» совместно с Group-IB назвало список фильмов, наиболее популярных у российских пиратов в апреле 2023 года.

© Cq.ru

Топ возглавил «Аватар: Путь воды», который 28 марта официально вышел на цифровых площадках.

Рейтинг основан на количестве нелицензионных копий в Рунете, а не на просмотрах.

По словам аналитиков, такой подход верно отображает общую картину востребованности пиратских фильмов в стране.

В топ-10 также попали два российских проекта: драмеди Антона Маслова «Поехавшая» и триллер «Бешенство» Дмитрия Дьяченко.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2023 года