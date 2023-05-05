Фильм «Форсаж 10» начнут показывать в России с 25 мая

17 мая состоится мировая премьера фильма «Форсаж 10» . Предпоследний фильм из семейной автомобильной саги официально не доберётся до России, однако крупные российские сети уже назвали дату премьеры в стране.

Картина появится в кинотеатрах РФ с 25 мая — такая дата появилась, например, в кинотеатре «Мираж». Судя по всему, это вновь будет либо показ, организованный другой компанией, либо фильм станет частью «предсеансового обслуживания». С помощью этих двух способов в стране уже больше года показывают все голливудские блокбастеры.