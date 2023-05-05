"Помилование": душераздирающая экранизация повести Карима

В российский прокат вышла уже прошедшая на ММКФ экранизация "Помилования" режиссёра Айнура Аскарова по повести писателя-фронтовика Мустая Карима. Аскаров уже вторично обращается к наследию башкирского классика - до этого был очень тепло принятый зрителем семейный "Отряд Таганок". Теперь он обратился к теме Великой Отечественной, поднимая, как автор любого хорошего произведения, куда более широкие и всегда актуальные вопросы - благо основа способствует.

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Трое быстро успевших подружиться молодых солдат служат вместе в одной танковой бригаде в преддверии Сталинградской битвы, предвкушая встречу с ненавистным фашистом и параллельно познавая первые муки любви. Удача улыбается сержанту Любомиру Зуху (Александр Новиков) - наивному отроку, с трепетом обнаруживающему взаимное чувство в глазах очаровательной юной селянки испанских кровей (Джамиля Мударисова), живущей недалеко от их части.

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Его товарищам Янтимеру Байназарову (Николай Галлямов) и Леониду Ласточкину (Евгений Михеев) повезло не так сильно: сердце черноглазой однополчанки Гульфизы (Гузель Хасанова) уже отдано другому, а к Леониду в принципе женщины отчего-то не благосклонны. У их командира, майора Казарина (Гела Месхи) дела и того хуже: любимая жена-артистка уходит к другому, вываливая ему на голову роковые слова прямо при подчинённом.

Всё это, казалось бы, должно обрести особенно мрачный смысл, когда случается беда. Случается по вине ослеплённого любовью Зуха: перед самой отправкой на фронт он ночью на танке самовольно отправляется в деревню к своей единственной, чтобы проститься. Возможно, и обошлось бы, но - нет, по дороге обратно он сносит сарай местного крестьянина, заодно передавив бесценный скот. Расстроенный хозяин, обнаружив с утра плачевные последствия вылазки горе-Ромео, обращается к военному начальству за разъяснениями и компенсацией. И вскоре сам жалеет, поняв, какой маховик запустил.

Чудовищная ирония заключается в том, что это, похоже, понимают все, кроме самого виновника заварухи: он убеждён, что ничего плохого не сделал и вообще вот-вот отправится бить врага, так что всем должно быть не до таких мелочей. То, к каким последствиям подобные выходки запросто приводят в военное время, в голове у бедного романтика попросту не укладывается. Что придаёт происходящему особую трагичность.

Вместе с тем ни один из его сослуживцев, включая старших по званию, ничего, кроме жалости, не испытывают. Даже несмотря на собственную личную необустроенность - никакой озлобленности и злорадства, только искреннее желание помочь и спасти. Удивительное дело - в сюжете, кажется, вообще отсутствуют негативные персонажи как таковые, но драма разворачивается душераздирающая.

Всегда, впрочем, найдутся ангажированные радетели за абстрактное добро (среди киноделов мы их тоже встречаем немало), которые скажут, что "Помилование"-де - фильм о том, как бездушная система перемалывала невинных.