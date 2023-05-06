Обзор мультфильма «Новые боги: Ян Цзянь»

Дорогу китайской анимации! 4 мая в российском прокате вышел мультфильм «Новые боги: Ян Цзянь», продолжение картины 2021 года «Новые боги: Возрождение Нэчжи» от студии Light Chaser Animation. Он берёт за основу китайские легенды и придаёт им современности.

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Тлум.Ру посмотрел новинку и готов рассказать о ней — без спойлеров и поведав о самых интересных плюсах мультфильма.

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О чём кино?

Спустя долгие тринадцать лет после того, как Ян Цзянь (или Эрлан, как некоторые его знают) заточил свою сестру в гору, некогда могущественное божество стало нищим охотником за головами. Он ловит злоумышленников и отправляет их в тюремное заключение — и так продолжается долгое время, пока его не находит загадочная женщина.Незнакомка нанимает его для совершенно новой работы, и вскоре Ян Цзянь обнаруживает, что гоняется за знакомой фигурой. В дело вмешиваются родственные связи: теперь он должен остановить своего давно потерянного племянника, который ищет волшебный фонарь-лотос, чтобы освободить свою мать.

Почему стоит посмотреть?

Мультфильм «Новые боги: Возрождение Нэчжи» стал настоящим открытием для западных зрителей в 2021 году. Привыкшие к диснеевской анимации, они обнаружили кое-что новое: современную графику в сочетании с ранее неизведанным миром китайской мифологии. При этом все, кто снимает проекты об уже существующих персонажах, сталкиваются с проблемой: как сделать такой мультфильм, чтобы было интересно как тем, кто уже знает мифы и легенды, так и зрителям, которые совсем не в теме.

Так кто же такой Ян Цзянь и почему его история интересна?

Ян Цзянь — персонаж двух эпических романов 16-го века: «Обретение богов» от автора Сюя Чжунлиня, и «Путешествие на Запад», чьё авторство приписывается У Чэнъэню. Как и в западных легендах, тут мир богов тесно связан с человеческим, и божества часто вмешиваются в жизни людей, а мир полон сверхъестественных существ, демонов и магии. Ян Цзянь — лидер команды из четырех человек, состоящих из неудачливых охотников за головами, которые едва могут позволить себе еду, не говоря уже о какой-то роскоши.

Их нанимают только потому, что среди всех коллег они берут самую меньшую плату. Трудно распознать в Ян Цзяне бывшее божество, но однажды прошлое начинает преследовать его, а на пороге объявляется давно потерянный родственник.Большую часть времени Ян Цзянь выглядит обманчиво спокойным и даже сонным — он, кажется, не представляет никакой опасности. Но всё это до того момента, пока его близким не начинает угрожать опасность. Тогда он начинает демонстрировать свои впечатляющие боевые навыки. Как и в большинстве мультфильмов о китайских легендарных героях, тут много внимания уделено боевым искусствам.

Персонажи сражаются, совершенствуют свои способности и демонстрируют впечатляющие боевые техники. На нехватку сцен с погонями, сражениями, схватками в разных локациях жаловаться не приходится.Но главное, чем может похвастаться мультфильм — визуальная составляющая. Она плавная, приятная, в движения персонажей, ткани и волос вложено множество усилий аниматоров. А яркая экспрессия на лицах персонажей и вовсе доставляет особенное удовольствие. Мультфильм получился очень зрелищным и динамичным, так что он точно понравится зрителям, которые не любят скучать на долгих диалогах героев.

Не обходится и без минусов. Хронометраж мультфильма кажется слишком затянутым — целых 2 часа и 7 минут. А сюжет, основанный на китайских мифах и легендах, порой ощущается слишком перегруженным. Всё-таки, рядовому российскому зрителю бывает непросто разобраться в легендах другой страны. К тому же, в истории слишком много героев, которым не дают раскрыться: к примеру, банда Ян Цзяня появляется всего в паре сцен и не имеет особого влияния на сюжет.