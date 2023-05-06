Необычная, немного мрачная и бесконечно загадочная Рената Литвинова отлично вписывается в сюжет не только своих режиссерских историй, но и прекрасно отыгрывает чужие идеи.

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При этом в каждом фильме остается собой.

"Рамблер" расскажет, какие три атмосферных фильма с Ренатой Литвиновой стоит посмотреть прямо сейчас.

"Богиня: как я полюбила"

К фильму "Богиня" Рената сама написала сценарий и исполнила в нем главную роль. Съемки шли трудно, зато результат заслуживает всяких похвал — эстетика декаданса, наряды от известных дизайнеров, тема любви и смерти, духи и сумасшедшие, встреча с двойником, и, конечно, музыка Земфиры. Рената создает сказку для взрослых, которая повествует о женщине-следователе Фаине, попадающей в потусторонний мир, где духи из жалости наделяют ее даром любви, превращая ее в богиню.

"Мне не больно"

В фильме Алексея Балабанова Рената Литвинова перевоплотилась в содержанку Тату. По сюжету ее героиня живет под покровительством преуспевающего мужчины Сергея и вдруг влюбляется в молодого дизайнера интерьеров Мишу. В какой-то момент выясняется, что Тата смертельно больна, но ей не больно, ее влиятельному ухажеру — тоже, не больно в этой истории никому, кроме бесконечно влюбленного Миши.

"Последняя сказка Риты"