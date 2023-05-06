Три атмосферных фильма с Ренатой Литвиновой
Необычная, немного мрачная и бесконечно загадочная Рената Литвинова отлично вписывается в сюжет не только своих режиссерских историй, но и прекрасно отыгрывает чужие идеи.
При этом в каждом фильме остается собой.
"Рамблер" расскажет, какие три атмосферных фильма с Ренатой Литвиновой стоит посмотреть прямо сейчас.
"Богиня: как я полюбила"
К фильму "Богиня" Рената сама написала сценарий и исполнила в нем главную роль. Съемки шли трудно, зато результат заслуживает всяких похвал — эстетика декаданса, наряды от известных дизайнеров, тема любви и смерти, духи и сумасшедшие, встреча с двойником, и, конечно, музыка Земфиры. Рената создает сказку для взрослых, которая повествует о женщине-следователе Фаине, попадающей в потусторонний мир, где духи из жалости наделяют ее даром любви, превращая ее в богиню.
"Мне не больно"
В фильме Алексея Балабанова Рената Литвинова перевоплотилась в содержанку Тату. По сюжету ее героиня живет под покровительством преуспевающего мужчины Сергея и вдруг влюбляется в молодого дизайнера интерьеров Мишу. В какой-то момент выясняется, что Тата смертельно больна, но ей не больно, ее влиятельному ухажеру — тоже, не больно в этой истории никому, кроме бесконечно влюбленного Миши.
"Последняя сказка Риты"
В этой картине актриса играет ангела смерти, который в обыкновенной жизни маскируется под сотрудницу морга Таню Неубивко. По сюжету ее героиня коллекционирует красивые души, испытваших любовь людей. Именно такой душой является Маргарита Готье в исполнении Ольги Кузиной. Куда уходят души после смерти? Режиссер и актриса Рената Литвинова пытается ответить на этот философский вопрос.