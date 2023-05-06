Выходит хоррор «Эпидемия: Вирус 32»

По сюжету, в Монтевидео начинает распространяться странная болезнь, вызывающая у заражённых сильную агрессию. Не замечая происходящей вокруг катастрофы, охранница Ирис отправляется на очередную ночную смену в большой заброшенный спортивный комплекс и, так как дочку Тату ей оставить не с кем, берёт девочку с собой. Велев Тате поиграть в спортивном зале, Ирис отправляется на общий обход, но вскоре понимает, что в здании они не одни.