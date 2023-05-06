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Выходит хоррор «Эпидемия: Вирус 32»

11 мая в российский прокат выходит латиноамериканский survival-хоррор «Эпидемия: Вирус 32». Картину снял уругвайский режиссёр и сценарист Густаво Эрнандес.

Выходит хоррор «Эпидемия: Вирус 32»
© Кино-Панк

По сюжету, в Монтевидео начинает распространяться странная болезнь, вызывающая у заражённых сильную агрессию. Не замечая происходящей вокруг катастрофы, охранница Ирис отправляется на очередную ночную смену в большой заброшенный спортивный комплекс и, так как дочку Тату ей оставить не с кем, берёт девочку с собой. Велев Тате поиграть в спортивном зале, Ирис отправляется на общий обход, но вскоре понимает, что в здании они не одни.

В 2018 году Густаво Эрнандес выпустил фильм «Инсомния» 一 копродукцию Испании, Аргентины и Уругвая, дистрибьютором которой выступила компания FOX. Картина стала самым кассовым фильмом ужасов в истории Аргентинского кинематографа.

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