Второй трейлер фильма «Оппенгеймер» вышел официально

Вчера вечером раньше времени в Сети появился второй трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, а сегодня Universal Pictures представила ролик официально. Его уже можно посмотреть.

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Содержание ролика такое же, как в слитом трейлере. В видео показали самого Роберта Оппенгеймера в исполнении Киллиана Мёрфи, Флоренс Пью, Мэтта Дэймона и других.

Видео доступно на YouTube-канал Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Фильм расскажет историю физика из США, который в годы Второй мировой войны разрабатывал первые образцы ядерного оружия. Вместе с Мёрфи, Пью и Дэймоном в ленте сыграли Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Гари Олдман и другие.