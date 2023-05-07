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«Стражи Галактики 3» стартовали с $ 282 млн — это намного выше ожиданий

По итогам первого уикенда «Стражи Галактики 3» заработали в США $ 114 млн — это на порядок меньше, чем в своё время собрала вторая часть ($ 146 млн). Это необычный случай для киновселенной Marvel: обычно продолжения кинокомиксов собирают больше предыдущих картин в домашнем прокате.

«Стражи Галактики 3» стартовали с $282 млн — это намного выше ожиданий
© Чемпионат.com

По миру третьи «Стражи» добрались до отметки в $ 282 млн. Это куда больше, чем ожидали аналитики — помогли зрители из Китая ($ 28,1 млн) и Южной Кореи ($ 13,1 млн). Следующая неделя будет решающей для картины: если сборы сильно не просядут, то лента имеет все шансы стать одной из самых успешных картин Marvel за последние годы.

На потенциально отличные сборы указывает в том числе рейтинг «A» — зрители очень высоко оценивают фильм после выхода с сеанса. Это может означать, что у «Стражей Галактики 3» будут хорошие отзывы в Сети и на фильм пойдут в том числе те, кто за последнее время сильно устал от кинокомиксов Marvel.

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