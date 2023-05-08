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Джеймс Кэмерон сделал первоначальную сцену «Титаника» более эмоциональной

Фильм «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона изначально имел другую концовку, в которой главная героиня Роуз разговаривает с охотниками за сокровищами перед тем, как выбросить драгоценный камень.

Кэмерон рассказал, что финальную сцену «Титаника» видел иначе
© Слово и Дело

В концовке фильма, которую увидели зрители, уже пожилая Роуз поднимается на палубу корабля и выбрасывает «Сердце океана». Однако изначально Кэмерон сделал финал «Титаника» более эмоциональным. В нем охотники за сокровищами успели подняться на палубу корабля и попросили главную героиню не выбрасывать бриллиант.

«Вы искали сокровища не там — только жизнь бесценна», — сказала им Роуз и выбросила камень.

Напомним, «Титаник» впервые вышел на экраны в 1997 году. После нескольких прокатов фильм попал в список одних из самых кассовых фильмов за всю историю, собрав в прокате 2,2 млрд долларов.

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