«Бриллиантовая рука» произвела особое впечатление на итальянцев

«Бриллиантовая рука» произвела особое впечатление на итальянских зрителей
Итальянские зрители оценили советскую комедию «Бриллиантовая рука». Иностранцы отметили актуальность киноленты в настоящее время.
Фильм режиссера Леонида Гайдая давно стал достоянием советского и российского кинематографа. Многие считают, что понять юмор в комедии могут только россияне, однако на итальянских зрителей «Бриллиантовая рука» тоже произвела особое впечатление.
Они прокомментировали сцены из фильма на YouTube-канале «Итальянцы by Kuzno Productions». Так, зрители не поверили, что Семен Семеныч не понял намерений «ночной бабочки», и решили, что он притворялся наивным. Также они посмеялись над Козодоевым, который заблудился за границей, отметив, что герою бы не помешал навигатор.
Иностранные зрители отметили, что «Бриллиантовая рука» по сей день не потеряла актуальность. Напомним, что картина вышла на экраны в 1968 году.