$76.82-1.7984.91-2.09

«Бриллиантовая рука» произвела особое впечатление на итальянских зрителей

Итальянские зрители оценили советскую комедию «Бриллиантовая рука». Иностранцы отметили актуальность киноленты в настоящее время.

«Бриллиантовая рука» произвела особое впечатление на итальянцев
© Слово и Дело

Фильм режиссера Леонида Гайдая давно стал достоянием советского и российского кинематографа. Многие считают, что понять юмор в комедии могут только россияне, однако на итальянских зрителей «Бриллиантовая рука» тоже произвела особое впечатление.

Они прокомментировали сцены из фильма на YouTube-канале «Итальянцы by Kuzno Productions». Так, зрители не поверили, что Семен Семеныч не понял намерений «ночной бабочки», и решили, что он притворялся наивным. Также они посмеялись над Козодоевым, который заблудился за границей, отметив, что герою бы не помешал навигатор.

Иностранные зрители отметили, что «Бриллиантовая рука» по сей день не потеряла актуальность. Напомним, что картина вышла на экраны в 1968 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий