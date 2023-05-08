«Бриллиантовая рука» произвела особое впечатление на итальянцев

Итальянские зрители оценили советскую комедию «Бриллиантовая рука». Иностранцы отметили актуальность киноленты в настоящее время.

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Фильм режиссера Леонида Гайдая давно стал достоянием советского и российского кинематографа. Многие считают, что понять юмор в комедии могут только россияне, однако на итальянских зрителей «Бриллиантовая рука» тоже произвела особое впечатление.

Они прокомментировали сцены из фильма на YouTube-канале «Итальянцы by Kuzno Productions». Так, зрители не поверили, что Семен Семеныч не понял намерений «ночной бабочки», и решили, что он притворялся наивным. Также они посмеялись над Козодоевым, который заблудился за границей, отметив, что герою бы не помешал навигатор.