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«Лучший фильм Marvel со времён «Финала»: зрители восхваляют «Стражей Галактики 3»

5 мая состоялась мировая премьера «Стражей Галактики 3» — финальной главы истории когда-то малоизвестной команды супергероев-неудачников. Лента Джеймса Ганна уже стартовала выше ожиданий, а первые зрители хвалят картину и называют её лучшей картиной Marvel со времён «Мстителей: Финал», вышедших в 2019 году.

«Лучший фильм Marvel»: зрители восхваляют «Стражей Галактики 3»
© Чемпионат.com

Так, на агрегаторе IMDb средний рейтинг фильма составляет 8,4/10 на основе 59 тыс. отзывов. На отечественном «Кинопоиске» оценок поменьше (9,5 тыс.), однако средняя оценка даже немного выше — 8,5/10. Многие пользователи отмечают, что Marvel наконец-то выпустила хороший фильм с интересным сюжетом и качественными спецэффектами.

Некоторые отрывки из отзывов пользователей

Да, это лучшая трилогия в киновселенной Marvel. Я получил огромное удовольствие от фильма. Спасибо, Дже

«Стражи Галактики 3» — лучший фильм Marvel, снятый за последние 4 года. Это великолепное завершение истории команды, полюбившейся миллионам фанатов.

Можно сказать, что это идеальное завершение для той команды Стражей, которую мы знаем. Все сюжетные арки завершены, многие персонажи обрели то, чего хотели, а некоторые только на пути к этому.

Это лучшая картина Marvel со времён «Финала». Жаль, что пришлось терпеть четыре года ширпотреба, и ещё более жаль, что теперь ждать придётся ещё дольше.

Фильм «Стражи Галактики 3» уже начали показывать в некоторых кинотеатрах России. До крупных сетей лента доберётся 11 мая.

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