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Экс-участник «Фабрики звезд» Архипов рассказал о сексе на проекте

Экс-участник «Фабрики звезд» Архипов рассказал о сексе на проекте
© Вечерняя Москва

Бывший участник шестого сезона музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, певец Роман Архипов поделился, что между конкурсантами на проекте бывали интимные отношения. О том, что некоторые участники влюблялись друг в друга и между ними мог быть секс, давно подозревали поклонники.

— Да нормально все. Было. Да полно, мне, кажется, было, — рассказал Архипов телеведущей Яне Чуриковой на ее YouTube-канале.

По словам Архипова, такое могло случаться тогда, когда участники бывали в санаториях или домах отдыха, куда им периодически доводилось ездить за время работы на проекте.

Певец также признался, что и лично у него тоже не обошлось без интима. Однако он не стал рассказывать, кто именно стал его пассией. Причем, по словам Архипова, его на этом ни разу не поймали, хотя в теории могли бы.

С момента запуска шоу «Фабрика звезд», которое обрело огромную популярность среди подростков, прошло уже 20 лет. Многие выпускники проекта стали настоящими звездами отечественного шоу-бизнеса. Одна из таких участниц, Юлия Савичева, рассказала о закулисье программы и о сложных отношениях между некоторыми участницами, которые позже стали настоящими звездами.

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