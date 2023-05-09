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Премьера документального фильма «По следам Победы» состоялась в Ереване

Истории армянских ветеранов Великой Отечественной войны легли в основу документального фильма «По следам Победы». В Ереване состоялась его премьера, сообщает «МИР 24». «Из 14 ветеранов Великой Отечественной войны, которых мы снимали, в живых остались только трое. Мы очень трепетно относились к созданию фильма. Я надеюсь, что удалось донести красивую историю Победы до наших молодых ребят», – сказал председатель общественной организации «Бессмертный полк в Армении» Гоар Гумашян.

Премьера «По следам Победы» состоялась в Ереване
© Мир24

На показе присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, посол России в Армении Сергей Копыркин, а также школьники и студенты. Этот фильм стал пятым, который сняла общественная организация «Бессмертный полк в Армении». Предыдущие ленты были посвящены ветеранам, 80-летию Сталинградской битвы и вкладу армянского народа в Победу.

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