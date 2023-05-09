«Нюрнберг» покажут на четырех телеканалах в День Победы

Блокбастер расскажет о главном судебном процессе XX века и абсолютном торжестве добра над злом. В то же время, это история о людях, о простом переводчике Игоре Волгине, который будет наблюдать за судом, а также попытается найти своего брата. Помогать ему в этом будет простая советская девушка Лена, побывавшая в нацистском плену.