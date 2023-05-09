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Фильм «Нюрнберг» покажут на четырех телеканалах в День Победы

Фильм «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева покажут 9 мая на четырех телеканалах. После парада Победы картину можно посмотреть на ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятнице!».

«Нюрнберг» покажут на четырех телеканалах в День Победы
© Слово и Дело

Блокбастер расскажет о главном судебном процессе XX века и абсолютном торжестве добра над злом. В то же время, это история о людях, о простом переводчике Игоре Волгине, который будет наблюдать за судом, а также попытается найти своего брата. Помогать ему в этом будет простая советская девушка Лена, побывавшая в нацистском плену.

В картине также снялись актеры Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Бардуков и Игорь Петренко. Режиссером выступил Николай Лебедев, известный российскому зрителю по фильмам «Легенда №17», «Экипаж» и «Звезда». Также эта лента стала последней работой в жизни композитора Эдуарда Артемьева.

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